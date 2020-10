„Das ist zwar eine Wertschätzung gegenüber dem AEC, die mich freut“, sagt Luger zu Buchbergers penibel begründetem Standortvorschlag: „Ich glaube jedoch, dass tatsächlich Synergieeffekte mit der TNF-Fakultät der JKU gehoben werden sollten. Es macht einen Sinn, die Basisstudien mit der JKU abzuwickeln.“ Also etwa grundlegende Mathematik an der JKU studieren, Spezialisierung danach an der neuen Digital-Uni – nach dem Muster der Medizinfakultät mit dem Vorklinikum in Graz und den klinischen Fächern in Linz.