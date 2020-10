Kann man dem Bürgermeister einen Vorwurf machen, weil er an die Einnahmensituation durch die Kommunalsteuer und damit an das wirtschaftliche Wohl seiner Gemeinde denkt? Am ehesten wäre noch der Geschäftsinhaber zu kritisieren, der an dieser wenig von der breiten Öffentlichkeit beachteten Stelle aus rein profitorientierten Gründen den günstigeren Weg geht und sein neues Gebäude einfach in die Wiese klotzt.