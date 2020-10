„Zum Schutz der Mitmenschen beitragen“

„Dieses Jahr stellt ganz besondere Anforderungen an uns“, so Nehammer. „Vielen, vor allem jüngeren Menschen, ist das Feiern in der Halloween-Nacht zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden. In diesem Jahr der besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sollten wir alle auch in Eigenverantwortung handeln und zum Schutz der Mitmenschen beitragen“, appellierte er. Das bedeute „vor allem kein Umherziehen in Verkleidung in größeren Gruppe und das Veranstalten von privaten Feiern und Partys“.