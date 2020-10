Mit harten Einschnitten für die Bürger und viele Unternehmen will die deutsche Bundesregierung die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle bringen. Am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit den Bundesländern den zweiten Lockdown beschlossen. Dieser soll ab kommendem Montag gelten. Noch sind nicht alle Details bekannt. Ein zentraler Eckpunkt ist aber bereits durchgesickert: Es wird massive Kontaktbeschränkungen geben. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch „mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet“ sein, heißt es in der Beschlussvorlage.