Die Organisation hilft in Notsituationen gerne, doch die Leistungen kosten. „Die Nachfrage nach Lebensmittelgutscheinen hat sich seit dem Frühjahr verdoppelt. Der Bedarf an Windelpaketen hat sich gar vervierfacht. Wir benötigen dringend Spenden um weiterhelfen zu können“, so Pinter. Denn auch die Caritas leidet unter der Krise. Hilfsgelder bleiben aus. Eine neue Initiative soll Betroffenen direkt helfen. Aktuell wird um Spenden für volle Einkaufswagerl gebeten. Mit 40 Euro kann beispielsweise einer Familie ein Wocheneinkauf ermöglicht werden. „Das sind schwierige Zeiten. Wir müssen aber jenen helfen, die unsere Hilfe benötigen“, so Pinter.