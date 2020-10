Im Winter geschlossen

Währenddessen kämpfen andere Hotelbetreiber mit dem massiven Rückgang an Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahr blieben zwischen Jänner und September 58 Prozent weniger Touristen über Nacht. Das Hotel Grüner Baum direkt am weltberühmten Marktplatz von Hallstatt musste Anfang Oktober vorübergehend die Türen schließen. Erst mit 1. April will man wieder öffnen, ein Betrieb im Winter würde sich einfach nicht mehr rentieren.