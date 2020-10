Leuchtende Kürbisse, Sackerln voller Süßigkeiten, gruselige Kostüme – so wird Halloween heuer wohl nicht in großer Runde zelebriert. Und doch geben 15 Prozent der Zielgruppe – das sind vor allem die 15- bis 29-Jährigen – in Niederösterreich an, das aus den USA „eingewanderte“ Fest trotz Corona nicht auszulassen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der KMU-Forschung Austria.