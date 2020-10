Bei einer längeren Lagerung von Weinen wird der Korken allmählich schlechter und lässt somit Luft an den Wein. Deshalb ist es besonders wichtig, Weine alleine, ohne anderweitige Gerüche drum herum zu lagern. Weine langfristig also niemals im normalen Kühlschrank lagern, da sonst Kühlschrankgerüche dem Wein zu nahe treten könnten. Weinkühlschränke etc. sollten dahin gehend immer sauber und geruchsfrei gehalten werden und auch ihr Kohlefilter sollte in der Regel einmal im Jahr gewechselt werden. Achten Sie beim Kauf eines Weinschrankes immer auch auf die Verfügbarkeit des dazugehörigen Filters.