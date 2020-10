Etliche Pläne und Vorhaben, die Pandemie unter Kontrolle zu halten, haben wir die letzten Monate miterlebt. Die neueste Idee: Der steirische Landeshauptmann fordert nun auch Kontrollen im Privatbereich. „Wenn bei Privatpartys in einem Keller oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können", ist sein Argument. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) korrigiert hingegen, das Covid-Maßnahmengesetz schließe derartige Kontrollen aus und das sei auch „grundsätzlich richtig“. Die Debatte löste auch einige interessante Diskussionen in der “Krone"-Community aus.