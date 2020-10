Tagtäglich wird bei den nun wieder steigenden Todeszahlen (allein am Mittwoch wurden österreichweit 22 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet) davon gesprochen, dass der Tod eines Patienten durch das Coronavirus lediglich „vorverschoben“ werde, die Person „ohnedies in nächster Zeit verstorben“ wäre. Ein Trugschluss, so Walter Hasibeder, nächster Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, am Mittwoch: „Das stimmt nicht. Eine Komorbidität (Begleiterkrankung, Anm.) an sich spielt eine geringere Rolle als Einschränkungen in der Funktionalität (die Kapazität, das tägliche Leben selbstständig zu meistern, Anm.) bei den Patienten. Das ist aber bei allen schweren Erkrankungen, nicht nur bei Covid-19, so.“