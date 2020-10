Red-Bull-Gerüchte

Bei Alpha Tauri aber ließ Gasly in dieser Saison immer wieder seine Klasse aufblitzen. Absoluter Höhepunkt: der Grand-Prix-Sieg in Monza. Das weckte offenbar Begehrlichkeiten. Aus dem Lager von Red Bull waren diverse Wortmeldungen zu vernehmen, die auf Interesse an einer Rückkehr hindeuteten.