Während die Akkreditierungswünsche der genannten Medien in den letzten Tagen abgelehnt wurden, erinnert „telex.hu“ an eine alte Aussage von Ferencvaros-Präsident Gabor Kubatov: "Wenn wir keine Interessensvertretung haben, dann macht man mit uns, was man will. Glauben Sie mir, das ist keine politische Frage, weil aus diesem Stadion schon mehrere Portale rausgewiesen wurden. Wir arbeiten nicht mit ihnen, weil sie nur unser Wasser trinken und unsere Zeit vergeuden. Sie wissen ohnehin schon im Voraus, was sie schreiben werden, sie kommen fast mit fertigen Texten. Das ist aber keine politische Frage, weil es auch rechte Portale gibt, die sich nicht benehmen können, diese werden in der Zukunft hier keinen Zugang haben. Und auch linke Portale werden hier nicht eintreten.“