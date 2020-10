Jedes zweite Kind in Österreich bekommt Taschengeld. Dieses wird normalerweise monatlich ausbezahlt und beträgt im Durchschnitt 33 Euro. Volksschulkinder bekommen rund 17 Euro, in der Unterstufe ist der Betrag mit 34 Euro schon doppelt so hoch. Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren erhalten im Durchschnitt rund 63 Euro pro Monat, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform durchblicker.at.