Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass man schon ab Freitag rechtliche Schritte gegen Partys in Stadeln, Garagen und Gartenhütten setzen werde. „Ich appelliere an alle, die glauben, das Virus auf die leichte Schulter nehmen zu können. Ich bitte Sie, halten Sie sich an die gemeinsamen Regeln und suchen Sie keine Schlupflöcher“, sagte er in einer knapp fünfminütigen Ansprache, die auf der Facebook-Seite des Landes Oberösterreich übertragen wurde.