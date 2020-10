Das Team von Trainer Ales Pajovic empfängt Estland im Raiffeisen Sportpark Graz. Nach der erfolgreichen Heim-Europameisterschaft im Jänner will das Team den Aufwind nutzen und mit einem Sieg einen Schritt in Richtung Qualifikation machen. Gewinnen Sie 10x2 der limitierten Tickets für das EURO Quali Spiel des Herren-Nationalteams gegen Estland am 4. November in Graz und seien Sie live dabei!