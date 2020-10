Riesenchance vergeben

Freilich: An der Leistung von Kimmich änderte die Trikot-Panne gar nichts. Der 25-Jährige ackerte in der Defensive, im Mittelfeld, er tauchte überall auf. Er spielte nicht fehlerfrei, einmal vergab er einen Riesensitzer, aber er war es, der in der Schlussphase das erlösende Bayern-Tor erzielte. Er drehte sich blitzschnell mit dem Ball um, zog ab, alle blieben wie angewurzelt stehen und der Ball fand den Weg in die rechte untere Ecke des Lok-Tores.