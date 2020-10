Einfallsreichtum bewies ein Landfinger in am Dienstag in einem Geschäft bei Graz - er versteckte 28 Dosen Thunfisch in einem Body unter seiner Jacke und wollte so den Supermarkt verlassen. Doch der Rumäne hatte die Rechnung ohne die Detektivin gemacht. Im Auto des 50-Jährigen stellte die Polizei dann weitere 120 (!) Dosen „Rio Mare“ sicher. Der Mann wurde wegen Fluchtgefahr festgenommen. Seine Rechtfertigung: Er sei Thunfischliebhaber ...