Auch wenn für die Novelle des Universitätsgesetzes 2002 noch kein Entwurf veröffentlicht wurde, wurde über erste Details in Medien berichtet. Die ÖH Uni Salzburg zeigt sich über die geschilderten Vorhaben entsetzt. Besonders kritisch wird von den Studierendenvertreter_innen die Einführung von 16 ECTS als verpflichtende Mindeststudienleistung im Studienjahr mit drohender Exmatrikulation gesehen. „Eine solche Maßnahme ist sozial selektiv und erhöht den Leistungsdruck auf die Studierenden massiv. Dies wird dazu führen, dass Studierende ein Privileg für wenige wird“, kritisiert Keya Baier, Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg . Hand in Hand geht diese Maßnahmen in den bekannt gewordenen Vorhaben mit dem Weg-Fall der Cooling off-Phase am Beginn des Studiums. „Damit werden Studierende bereits am Studienanfang potentiell lebenslang von diesem Studium verbannt“, so Baier weiter.