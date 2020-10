„Ich war übergewichtig“

Im „Emergency Contact“-Podcast erinnert sich die Schönheit, die im Vorjahr vom Herren-Magazin „Maxim“ zur heißesten Frau der Welt erklärt wurde, an diese Zeit zurück: „Ehrlich gesagt, als ich aufwuchs, fühlte ich mich wirklich hässlich und es ist wirklich schrecklich, so etwas zu sagen. Aber ich sah wirklich anders aus. Meine ältere Schwester sah aus wie die Barbie-Puppe. Ich war übergewichtig. Ich musste mich im Spiegel ansehen und sagen: Okay, du bist anders, weil ich es war.“