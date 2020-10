Ein Unfalllenker hat in Deutschland ein Alkotest-Gerät an seine Grenzen gebracht: Nachdem der 42-jährige Fahrer gegen einen Strommast gekracht und nach kurzer Flucht gefasst worden war, versuchten Polizisten, das Ausmaß seiner Trunkenheit festzustellen. Doch die Anzeige reichte nicht aus - der Lenker habe also mehr als 5,5 Promille intus gehabt, so ein Polizeisprecher. Ein Wert, der für die meisten Menschen tödlich wäre.