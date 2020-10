Ob Schuhe, Kleidung, Elektronik oder Spiele - am Black Friday finden Sie sämtliche Produkte aus allen Kategorien und in tausenden Shops stark reduziert. Deshalb gilt dieser eine Freitag im Herbst, der dieses Jahr auf den 27.11.2020 fällt, als beliebtester Shopping-Tag des Jahres. Einen Nachteil hat das Ganze: Menschenansammlungen in den Geschäften, auf den Straßen, in den Einkaufszentren. All das sind keine guten Bedingungen in Zeiten von Corona.