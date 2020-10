Im Jahr 2007 war Richard Adjei mit seinem damaligen Football-Team Düsseldorf Rhein Fire auf Trainingslager in Tampa im US-Bundesstaat Florida. Der damals 24-Jährige rettete in der Appartement-Anlage „The Suites at Mainsail Village“ ein Kleinkind vor dem Ertrinken, als er sich gerade von einer harten Trainingseinheit erholte.