Nachdem im Juni im Zuge einer Studie bei zwölf Prozent der Bevölkerung in Weißenkirchen in der Wachau Antikörper gegen das Coronavirus festgestellt worden waren, hat es nun erneut überraschende Ergebnisse gegeben. So wurden im Rahmen einer Folgestudie die damals positiv Getesteten wieder auf Antikörper untersucht: 94 Prozent von ihnen wiesen diese auch nach wie vor auf.