Die Webseite der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump ist kurzzeitig gehackt worden, wie das Wahlkampfteam des Republikaners bestätigte. Die Hintergründe sind bislang unklar. Man arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden bei der Suche nach den Tätern zusammen, hieß es in einer Mitteilung. Sensible Daten seien nicht in Gefahr gewesen.