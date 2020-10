Schwerste Verletzungen erlitt ein Lenker in der Nacht auf Mittwoch in Fürstenfeld: Er war in einer Kurve von der Fahrbahn abegkommen und gegen eine Brücke gekracht. Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock wegeschleudert wurde. Der 53-jährige Oststeirer wurde im Unfalwrack eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.