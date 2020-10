Die Tierretter aus Micheldorf sind erneut zu einer großen Tierrettung gerufen worden. Eine Tierschützerin hatte in Erfahrung gebracht, dass auf einem Biohof in Oberösterreich an die 1500 Bio-Freilandhühner zur Schlachtung frei gegeben wurden, nachdem sie nach 18 Monaten nicht mehr die entsprechende Legeleistung erbracht hatten. Diesmal haben die Gut Aiderbichler aus Kärnten einen Aufruf gestartet, damit Tierfreunde die Hühner aufnehmen. So konnte der Großteil der Tiere abgeholt und an private Plätze vermittelt werden, weitere 200 Tiere fanden auf Gut Aiderbichl Henndorf in Salzburg und auf Gut Aiderbichl in Micheldorf ein neues Zuhause.