„Twitter macht es auch in dieser Zeit möglich. Ich bin auf dem Laufenden. Und wenn ich was brauche, rufe ich den Hansi (Anm. Krankl) an. Meinen Trainer.“ Selbst beim Telefonat mit der „Krone“ kann man sich den breiten Grinser von Jan-Aage Fjörtoft gut vorstellen. Mit seiner positiven Art hatte der Norweger von 1989 bis 1993 die Herzen der Rapid-Fans erobert. Und mit seinen 85 Toren in 196 Pflichtspielen natürlich.