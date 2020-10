Infektionsdynamik unterbrechen

In der Vorlage wird zur Begründung der strengen Maßnahmen angeführt, dass es das Ziel von Bund und Ländern sein müsse, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen im Hinblick auf persönliche Kontakte und wirtschaftliche Tätigkeit erforderlich seien. „Familien und Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können.“