„Swing States“ entscheiden über Wahlausgang

In öffentlich bekannten Umfragen schneidet Trump momentan relativ schlecht gegen Biden ab. Wegen des komplexen Wahlsystems, in dem es vor allem auf die US-Staaten ankommt, haben die Erhebungen jedoch nur begrenzte Aussagekraft. Der Wahlausgang wird stark vom Abschneiden der Kandidaten in den jeweiligen „Swing States“ abhängen, also Bundesstaaten, die zwischen einer demokratischen und republikanischen Mehrheit schwanken. Texas ist normalerweise fest in republikanischer Hand. Umfragen deuten aber auf ein knappes Rennen im „Lone Star State“ hin.