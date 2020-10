Die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl ist besorgt über den starken Zuwachs an Corona-Patienten, die eine Spitalsbehandlung brauchen, vor allem müsse man den Zeitablauf bedenken, sagte sie am Dienstagabend in der „ZiB 2“. Die Belegung der Intensivbetten entspreche dem Infektionsgeschehen von vor zwei bis drei Wochen und reflektiere noch gar nicht die Zahlen, „die wir heute haben“. Sie geht von einer deutlichen Zunahme der Corona-Fälle aus, hält aber nichts davon, sofort strengere Maßnahmen zu setzen, sondern möchte die Bevölkerung motivieren, sich an die jetzt geltenden Regeln zu halten.