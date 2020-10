Was war passiert? In der 25. Minute ging Stürmer Patson Daka mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Der Mann aus Sambia verletze sich am rechten Oberschenkel nach einem Passversuch mit der Ferse. Die Folge: Auswechslung. Nach der Verletzungsunterbrechung kam es dann noch schlimmer: Salzburg kassierte das 0:1 durch ein Tor von Marcos Llorente.