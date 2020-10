Exakt 102 Todesopfer rund um Corona zählt die Statistik des Landes Oberösterreich bereits. Davon stammen - mit Stand Dienstagmittag - 20 aus Seniorenheimen. Damit hat sich jedes fünfte Todesopfer, das in Zusammenhang mit Covid-19 erfasst wurde, in einer Pflegeeinrichtung angesteckt. Weitere 59 infizierte Senioren wurden aus Heimen in Spitäler überstellt.