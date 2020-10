„Einmal im Meinl am Graben, einmal bei ihr im Büro“

Dieser sagte laut einem der „Krone“ vorliegenden Einvernahmeprotokoll vom 7. Oktober 2020 aus, dass er Glatz-Kremsner im Dezember 2018 zweimal getroffen hat: „Einmal im Meinl am Graben, einmal bei ihr im Büro am 27. Dezember. Dort hat sie mir diverse Unterlagen (...) und ein paar Erklärungen dazu geliefert, wie die CASAG in der Praxis strukturiert ist, und ich durfte sie als Referenz nennen.“