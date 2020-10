Um 1500 Euro von Serbien nach Österreich

Was den Mann mittleren Alters, er war EU-Bürger, in den Selbstmord getrieben hat, bleibt rätselhaft. Der Kombi wäre an der Grenze wegen der Corona-Regeln aufgeflogen. Laut Gerald Tatzgern, oberster Schlepperjäger, steigt die Nachfrage nach Fluchtwegen in Lastern, Containern und Klein-Lkw. Die Pandemie verschärft die Situation auf dem Balkan und sorgt dafür, dass Migranten die Flucht antreten. Auch, weil es dort immer weniger Jobs gibt. „1500 Euro kostet derzeit das Ticket von Serbien nach Österreich, früher schaffte man es um diesen Preis von Griechenland weg“, erklärt Experte Tatzgern.