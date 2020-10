Der topgesetzte Novak Djokovic hat beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle das Achtelfinale erreicht - beim 7:6(6), 6:3 gegen Filip Krajinovic aber durchaus Mühe gehabt und etwas Glück gebraucht! Im Duell der Serben war der Außenseiter in Satz eins der bessere Spieler, fand auch einen Satzball vor, doch die Belohnung blieb aus. Ein frühes Break im zweiten Durchgang stellte die Weichen zum in 88 Minuten fixierten Erfolg. Djokovic spielt nun am Mittwoch (nicht vor 17.30 Uhr) gegen den Kroaten Borna Coric ums Viertelfinale.