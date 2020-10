Gefundenes Fressen

Für die Blauen sind Querelen dieser Art natürlich ein gefundenes Fressen: Landesparteichef Markus Abwerzger fordert auch die Funktionäre und Politiker des Wirtschaftsbundes auf, „sich öffentlich zu empören, nicht nur in den sozialen Medien. Der größte Feind der Interessen Tirols sitzt in der eigenen Regierung“, sagt der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann. Mingler bezeichnet er als „grünen Wiederholungstäter“, der den Tourismus in Tirol wiederholt in Misskredit bringe. „Auf Twitter sind die Grünen Riesen, in der Realität bemitleidenswerte Zwerge. Ich frage mich, wie lange LH Günther Platter diesen Sauhaufen noch duldet.“