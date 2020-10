„In 1000 Metern sind 18 Grad möglich“, weiß Meteorologe Florian Pfurtscheller über die Wetterprognose in Salzburg. Da fragt sich der ein oder andere schon welche Jahreszeit wir haben. Am Wochenende soll es auf den Bergen sogar noch wärmer werden als in den Tälern – perfektes Herbstwanderwetter also. Experten erklären dieses Phänomen so: Die Sonne kann die warme Luft im Spätherbst nicht mehr bis in die niedrigen Lagen transportieren. Sie scheint nicht mehr lange genug und es gibt mehr Schatten in den Innergebirgstälern. Über Nacht bildet sich dann dort noch schwere, kalte Luft. „Diese ist zäher und geht nicht mehr so leicht aus den Tälern heraus“, beschreibt Pfurtscheller das Verhalten der Luftmassen. Als Grenze zwischen kalter und wärmerer Luft entsteht oft Hochnebel. Am Wochenende sei dieser nicht zu erwarten, denn dafür sei die Luft zu trocken, so der Experte. Möglich ist aber Frühnebel, der sich auflöst.