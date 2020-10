Teile des Bildungsressorts wohl an NEOS

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, der Teile seines Ressorts an die NEOS verliert, wird andere Aufgaben erhalten. Verkehr könnte an Ulli Sima gehen, die Stadtwerke von Sima weg an Peter Hanke und die Stadtplanung an Kathrin Gaál. Die Gerüchte, Barbara Novak könnte Stadträtin werden, sind noch nicht ganz vom Tisch.