Vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Dienstag gemeldet. Drei Über-80-Jährige und ein erst 37-Jähriger aus Wels - allerdings auch mit Vorerkrankungen - sind mit oder an Covid-19 gestorben. Insgesamt waren am Dienstag (Stand 17 Uhr) 4527 Menschen in OÖ mit dem Virus infiziert, 568 neu im Vergleich zu Montag.