Drama in Liezen (Steiermark): Mit einem Küchenmesser in der Hand ging eine Kosovarin auf ihren 16-jährigen Stiefsohn los. Als der Ehemann eine Bluttat verhindern wollte, versuchte die 47-Jährige auch ihn zu erstechen. Dabei wurde der 56-Jährige schwer an der Hand verletzt. Die Kosovarin kam in U-Haft, sie verweigerte bisher die Aussage.