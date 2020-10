Rot-pinke Verlobung: Als der rote Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bereits vor der Wahl am 11. Oktober einen recht heftigen Flirt mit den Neos rund um den jungen Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr begann, hielt man das allgemein eher für ein taktisches Manöver, um den grünen Koalitionspartner, mit dem man sich die Regierungsbank im Rathaus seit zehn Jahren teilt, in die Eifersucht zu treiben - und nach der Wahl billiger zu einer Neu-Auflage der rot-grünen Koalition zu gelangen. Gestern aber vertiefte Ludwig den Flirt mit den Neos zum Heiratsantrag, als er seinen Entschluss bekannt gab, mit den Pinken in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Nun gehen alle davon aus, dass diese Verlobung in eine rot-pinke Ehe mündet. Der Rauswurf der Grünen aus der Stadtregierung wird an der türkis-grünen Bundesregierungskoalition nicht spurlos vorübergehen. Einerseits werden die als rebellisch verschrienen Wiener Grünen, die seit Bildung von Türkis-Grün verdächtig zahm blieben, viel lauter gegen ihre Parteikollegen im Bund zetern. Andererseits werden einander Türkis-Grün im Bund auf der einen und Rot-Pink in Wien auf der anderen Seite nichts schenken. Da werden wir Brutalität kennenlernen.