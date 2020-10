Wie die Polizei mitteilte, dürfte der Einbruch gegen 3.30 Uhr begangen worden sein. Tatort war ein Geschäft am Kirchplatz mitten in Wattens. Die Einbrecher gingen sehr gezielt vor und griffen nach den hochwertigsten Produkten. Und von diesen gab es in dem Geschäft genug. Denn der entstandene Schaden ist mit mehr als 10.000 Euro beträchtlich.