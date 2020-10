Das Contact-Tracing-Kernteam des Landes mit Sitz in der Salzburger Fasaneriestraße hat es erwischt - und damit genau jene Mitarbeiter, die derzeit so dringend benötigt werden. Bisher wurden sieben Corona-Fälle unter den Virus-Verfolgern bekannt, wie das Land bestätigte. Ein Test war negativ, drei weitere Ergebnisse am Dienstagabend noch ausständig.