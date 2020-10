Tscheliessnigg appellierte am Dienstag einmal mehr, die Maßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung ernst zu nehmen. Die Lage in den Spitälern sei „verschärft“. Mit Stand Dienstag 7.00 Uhr waren 225 Corona-Patienten in den steirischen Landeskrankenhäusern in Behandlung - 194 davon in einem Normalpflegebett, 31 in einem Intensivpflegebett. Vorgehalten werden von der KAGes an ihren Standorten insgesamt 488 Normal- und 101 Intensivpflegebetten für Covid-19-Patienten.