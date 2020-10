Marlen Haushofer (1920-1970) erlebte einerseits eine wohlbehütete Kindheit in Frauenstein nahe Molln. Andererseits lernte sie auch die Brutalität des klösterlichen Lebens in der ehemaligen Ursulinenschule in Linz kennen, später dann die biedere Doppelmoral und das erstickende Patriarchat in einer bürgerlichen Schicht.