Für alle Eltern ist es in Zeiten wie diesen wohl der erklärte „Super-Gau“ - ein Corona-Alarm in der Betreuungseinrichtung der Kinder. In einem Grazer Kindergarten war es unlängst so weit, mehrere Betreuer wurden positiv getestet. Alle Kinder wurden als „Kontaktperson 1“ klassifiziert und mussten zum Covid-Test (alle mit negativem Ergebnis) - das Gesundheitsamt verhängte dann per Bescheid eine zehntägige Absonderung. Laut diesem Bescheid besteht die Absonderung „in der Unterbringung der Person in gesonderten Räumen“. Eltern hätten ihre drei- bis sechsjährigen Kinder also demnach quasi wegsperren müssen.