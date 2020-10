Auf 100.000 Bewohnerinnen und Bewohner gibt es in der Schweiz mittlerweile 693 bestätigte Corona-Infektionen. In einigen Kantonen sie diese Zahl noch viel höher, zum Beispiel im Wallis, in Genf, Jura, Freiburg, in der Waadt oder in Neuenburg, aber auch in Schwyz, Appenzell Innerrhoden und Liechtenstein, sagte Masserey.