Die Kreuzung Itzlinger Hauptstraße-Goethestraße ist der Bremser für den Kreisverkehr. Viele Rotphasen sorgen für Stau im Kreisel und darüber hinaus. In der Spitzenzeit zwischen 7 und 8 Uhr in der Früh fahren 70 Autos aus der Goethestraße heraus, wie aktuelle Zahlen zeigen. Aus Richtung Flachgau sind es über 1000 Fahrzeuge, die in Richtung Stadt unterwegs sind.