Anlage wird steril gemacht

Bis 16. November bleibt das Kurzentrum geschlossen. Danach erfolgt eine neue Beurteilung der Lage. Die Zeit bis zur Wieder-Inbetriebnahme wird nun genutzt, um das Haus mit umfangreichen Hygiene-Maßnahmen wieder steril zu machen. Am Tag vor Therapiebeginn werden alle Mitarbeiter des Unternehmens einem PCR-Test unterzogen. Im Kurzentrum Bad Hofgastein und in den Partnerbetrieben werden seit Mai zusätzlich zu den allgemeinen Maßnahmen (MNS, Mindestabstand, Händehygiene etc.) zahlreiche weitere Maßnahmen wie Temperaturmessung, Aufteilung in mehrere Gruppen und Extra-Testmöglichkeiten zum Schutz vor der Verbreitung von Covid-19 gesetzt.