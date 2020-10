Rund 200 Autofahrer kamen am Sonntag dem Aufruf der Bürgerinitiative „lebenswertes Vorderstoder“ nach und simulierten mit ihrer Fahrt durch Vorderstoder das Verkehrsaufkommen, welches auf die Anrainer des kleinen Ortes zurollen könnte, wenn es tatsächlich zu der geplanten Skigebietserweiterung samt 900 neuen Parkplätzen kommen würde. „Für mich ist es unfassbar, dass man im Jahr 2020 trotz Klimawandels erwägt, in ein neues Skigebiet auf dieser geringen Seehöhe zu investieren. Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt nicht wirtschaftlich sein kann und der Bau von 900 Parkplätzen keine zukunftsträchtige Investition darstellt“, so Christine Zauner von der Bürgerinitiative.